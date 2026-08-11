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Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:03

Muğla'da korkunç kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Eylül Savi (20) öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Muğla’da korkunç kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Gazeller mevkisinde meydana geldi. Özay Savi idaresindeki 20 APE 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eylül Savi hayatını kaybederken, Özay Savi, Çiğdem Savi ve Mehmet Savi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#MUĞLA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #MENTEŞE

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Muğla'da korkunç kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı
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