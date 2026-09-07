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Giriş Tarihi: 7.09.2026 14:22

Muğla’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, 2012 doğumlu olduğu öğrenilen A.K.’nin, aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen M.T.D. tarafından defalarca bıçaklandı. Olayda M.T.D.’nin de başka kişiler tarafından darp edildiği iddia edilirken, iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Muğla’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı!
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.

ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan A.K., olayın ardından bölgeye gelen kuzenleri tarafından Menteşe Öğretmenevi'ne götürüldü. Burada sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan olay sırasında M.T.D.'nin de başka kişiler tarafından darp edildiği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. A.K. ve M.T.D., ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MENTEŞE #MUĞLA

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Muğla’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı!
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