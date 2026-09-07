Muğla’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı!

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Menteşe Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan A.K. ile M.T.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin M.T.D. tarafından üç yerinden bıçaklandı.