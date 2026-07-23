Muğla’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı: İkinci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Alevler, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışması başlattı. Risk altındaki evlerde bulunan kişiler güvenli bölgelere yönlendirildi. Alevlere havanın kararmasının ardından sadece karadan müdahalede bulundu. Yangın, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.