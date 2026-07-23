Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı: İkinci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:41 Son Güncelleme: 23.07.2026 09:45

Muğla’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı: İkinci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve yürekleri ağza getiren orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan alevlere müdahale günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Muğla’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı: İkinci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
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Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarında dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevlere, 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale edildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.

Fethiye'deki orman yangınında ikinci gün! Alevler, evlere ulaştı | Video

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Alevler, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışması başlattı. Risk altındaki evlerde bulunan kişiler güvenli bölgelere yönlendirildi. Alevlere havanın kararmasının ardından sadece karadan müdahalede bulundu. Yangın, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başladı. Helikopter ve yangın söndürme uçakları, engebeli arazi nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu noktalara su atarak kara ekiplerine destek verdiği belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE #ORMAN YANGINI

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Muğla’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı: İkinci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
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