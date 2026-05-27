Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 15:03

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın balkonunda mangal hazırlığı sırasında patlayan tüp yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan döndürüldü.

İHA Yaşam
Olay, Sarıana Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı.

PATLAMANIN ARDINDAN BAZI EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
