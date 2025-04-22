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Giriş Tarihi: 22.4.2025 18:55 Son Güncelleme: 22.4.2025 19:04

Muğla’da öğrencilere trafik eğitimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce 2024-2025 Eğitim Yılı Etkinlikleri çerçevesinde, örnek bir projeye imza atıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da öğrencilere trafik eğitimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce 2024-2025 Eğitim Yılı Etkinlikleri çerçevesinde, örnek bir projeye imza atıldı.

Muğla Teknoloji Kültür Kolejinde öğrenim gören 113 öğrenciye trafik müfredatına ilişkin "Bir Kural Bir Ömür" ve "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında trafikte temel davranış şekilleri, motosiklet koruyucu donanımları, güvenli motosiklet kullanımı teorik eğitimi, trafik kuralları, trafikte saygı, öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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Muğla’da öğrencilere trafik eğitimi
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