Muğla’da panik anları! 8 metrelik lastik botta korkutan patlama: Yaralı var!

Olay, saat 11.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu.
BOT PATLAMANIN ARDINDAN İSKELEYE ÇARPTI
Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı. Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.