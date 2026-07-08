Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da panik anları! 8 metrelik lastik botta korkutan patlama: Yaralı var!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:26

Muğla’da panik anları! 8 metrelik lastik botta korkutan patlama: Yaralı var!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Marinada demirli lastik botta temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken feci olayda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Muğla’da panik anları! 8 metrelik lastik botta korkutan patlama: Yaralı var!
  • ABONE OL

Olay, saat 11.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu.

BOT PATLAMANIN ARDINDAN İSKELEYE ÇARPTI

Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı. Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan güvenlik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İncelemenin ardından lastik bot, gerekli güvenlik önlemleri alınarak marinadaki çekek alanına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #BODRUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da panik anları! 8 metrelik lastik botta korkutan patlama: Yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA