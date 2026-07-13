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Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:22

Muğla'da restorana silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti: Polis şüphelinin peşinde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik (28), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Muğla’da restorana silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti: Polis şüphelinin peşinde
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Olay, saat 00.30 sıralarında Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girerek Bilik'i aradığı ileri sürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #BODRUM

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Muğla'da restorana silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti: Polis şüphelinin peşinde
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