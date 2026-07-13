Muğla’da restorana silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti: Polis şüphelinin peşinde

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.