Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 8.02.2026 21:53

Muğla’da sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kayacık Sahili'nde kimliği belirsiz, parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

DHA
Muğla’da sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu
  • ABONE OL

Dalaman'daki olay, saat 14.00 sıralarında Kayacık Sahili'nde meydana geldi. Deniz kenarında bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KSIMEN PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz