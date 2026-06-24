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Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:55

Muğla'da savrulan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarına savrularak istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü, ekipleri çalışması sonucunda kurtarıldı.

İHA
Muğla’da savrulan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Ortaca ilçesi girişi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan ve istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.

Sürücü K.K. ise araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ORTACA #MUĞLA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Muğla'da savrulan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
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