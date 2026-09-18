Muğla’da sokaklar güvende operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tüm bu tespitlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli polisler, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 14 Eylül'de operasyon düzenlendi. Aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 21'i adli kontrol şartıyla, 7'si ise serbest bırakıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör