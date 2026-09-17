Muğla’da ’Sokaklar Güvende’ operasyonunda 27 şüpheli adliyede

27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tüm bu tespitlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli polisler, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 14 Eylül'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 42 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edilirken, 15'inin işlemlerinin sürdüğü bildirildi

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