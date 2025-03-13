Muğla’da şubat ayında 3 suç örgütü çökertildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar hazır bulundu.

Vali Akbıyık, "2025 yılının şubat döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 3 operasyonda 3 suç örgütü çökertilirken, 15 kişi tutuklandı, 24 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kentin her köşesinde zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Düzenlenen operasyonlarda 46 kişi tutuklandı, 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 35 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 25 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 9 araca el konuldu ve tespit edilen 159 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi. İlde arama kaydı bulunan 427 kişi de yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı" dedi.