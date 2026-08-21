Muğla’da şüpheli ölüm! Faruk Aldemin metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Olay, Yarımada ile Kayaköy arasında bulunan ormanlık yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Faruk Aldemin (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.