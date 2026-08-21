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Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:28

Muğla’da şüpheli ölüm! Faruk Aldemin metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi meydana gelen olay yürekleri burktu. Ormanlık yolda 45 yaşındaki Faruk Aldemin, henüz belirlenemeyen bir nedenle metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Muğla’da şüpheli ölüm! Faruk Aldemin metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti
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Olay, Yarımada ile Kayaköy arasında bulunan ormanlık yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan Faruk Aldemin (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aldemin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muğla Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Aldemin'in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aldemin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Muğla’da şüpheli ölüm! Faruk Aldemin metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti
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