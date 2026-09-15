Muğla’da şüpheli ölüm! İş yerine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Baba ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı!

BABA ASILI HALDE ÇOCUKLAR YATAKTA ÖLÜ BULUNDU

İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.