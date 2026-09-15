Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da şüpheli ölüm! İş yerine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Baba ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:29 Son Güncelleme: 15.09.2026 11:57

Muğla’da şüpheli ölüm! İş yerine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Baba ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ekiplere gelen ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bir iş yerinde baba ile iki çocuğu ölü olarak bulunurken, ölüm nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Muğla’da şüpheli ölüm! İş yerine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Baba ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı!
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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

BABA ASILI HALDE ÇOCUKLAR YATAKTA ÖLÜ BULUNDU

İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENLERİ BİLİNMİYOR

Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FETHİYE #MUĞLA

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Muğla’da şüpheli ölüm! İş yerine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Baba ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı!
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