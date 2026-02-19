Muğla’da tarıma 2,8 milyon TL’lik hamle! 8 ilçede 50 bin fidan toprakla buluştu

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine, projenin uygulanmasında ön ayak olan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu da katıldı. Törende Muğla'da ilk defa kapsamlı üzümsü meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Projeden yararlanan üreticiler fidanları yüzde 75 hibe ile aldı.

Projenin toplam maliyetinin 2 milyon 827 bin TL olduğu açıklanırken, bunun 2 milyon 120 bin TL'sinin Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılandığı açıklandı. 50 bin adet dağıtımı yapılan fidanların meyve vermesinin ardından daha çok pastacılık sektöründe rağbet gördüğü ve pazarlama sıkıntısının yaşanmayacağı belirtildi.

50 BİN ADET ÜZÜMSÜ FİDAN DAĞITILDI

Projenin mimarının Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu olduğunu belirten Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, "İlimizde aslında şu anda çok yaygın olarak üretilen birçok ürünümüz var. Çilek üretiminden, susama, kavun, karpuzdan, atalık sebzelerinin yaygınlaştırılmasına, yer fıstığından, zerdeçala, biberiye, defne, sakız ağacı gibi birçok ürünümüzü aslında proje kapsamında hem teşvik ediyoruz, destekliyoruz, finansmanını, fidanını, fidesini temin ederek de yaygınlaştırmaktayız. Üzümsü meyvelerinin de yaygınlaştırılmasını, bunlar nedir? Frenk üzümü, ahududu, böğürtlen, aronya bunların da yaygınlaştırılmasını, ilimizde daha fazla alanda yetiştirilmesini bizlere önerdi. Ve de biz bir proje hazırladık il müdürlüğü olarak. Hazırlamış olduğumuz proje ile 100 dekar alanda 45 tane çiftçimize teslim edecek olduğumuz bu fidanlarla toplamda 50 bin fidanı şu anda teslim edeceğiz. 100 dekarlık bir alanda da ilk defa ilimizde bu anlamda kapsamlı bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Projenin toplam miktarı, proje finansman miktarı ise 2 milyon 827 bin TL'dir. Bunun 2 milyon 120 bin lirasını özellikle YİKOB vermekte. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon tarafından sağlanmakta. Proje kapsamında Dalaman, Ula, Datça, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve diğer Yatağan ilçelerimizde toplam 100 dekar alandaki bu üzüm meyve geliştirme projesi kapsamında 28 bin adet böğürtlen, 10 bin 500 adet aronya, 7 bin adet frenk üzümü, 7 bin adet ahududu fidanı yüzde 75 hibeli olarak dağıtılmakta" dedi.