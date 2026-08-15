Muğla’da turist tekneden düştü!

Olay, dün Gümbet açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel tekneyle mavi tur yapan ABD vatandaşı M.L.V. (66), henüz bilinmeyen bir nedenle tekne içerisinde düştü. Yaralanan turistin durumunu fark eden kaptan, vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulundu.