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Giriş Tarihi: 15.08.2026 21:06

Muğla’da turist tekneden düştü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize açılan teknede 66 yaşındaki ABD vatandaşı turist düştü. İhbar üzerine ekipler harekete geçerken, bel bölgesinde kırıklar olduğu tespit edilen turist hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Muğla’da turist tekneden düştü!
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Olay, dün Gümbet açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel tekneyle mavi tur yapan ABD vatandaşı M.L.V. (66), henüz bilinmeyen bir nedenle tekne içerisinde düştü. Yaralanan turistin durumunu fark eden kaptan, vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulundu.

İhbarın ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Yaralı turistin bulunduğu tekneye yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, M.L.V.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde turistin bel bölgesinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.L.V., deniz yoluyla marinaya ulaştırıldı. Marinada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ABD'li turist, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan M.L.V.'nin ameliyata alındığı bildirildi.

#MUĞLA #BODRUM #ABD

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Muğla’da turist tekneden düştü!
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