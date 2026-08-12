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Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:53

Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli kadın gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Muğla’da Türk bayrağını yakan şüpheli kadın gözaltına alındı
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Muğla'da dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı'nda olay meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını farkedip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA

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Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli kadın gözaltına alındı
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