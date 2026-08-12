Muğla’da Türk bayrağını yakan şüpheli kadın gözaltına alındı

Muğla'da dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı'nda olay meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı.
ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını farkedip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.