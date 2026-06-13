Muğla’da Ummuhan’ı döverek öldürmüştü: Cani eşe istenen ceza istinafa taşındı!

Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Ummuhan Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Gerekçeli kararında sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi. Gerekçeli kararda ayrıca olay anını doğrudan gösteren kamera kaydı ya da öldürme kastını açıkça ortaya koyan başka bir somut delil bulunmadığı, sanık Korkut'un aşamalardaki ifadelerinde darp eylemini istikrarlı şekilde kabul ettiği de vurgulandı.

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, Yunus Korkut hakkında verilen 14 yıl hapis cezasına karşı istinaf mahkemesine başvurusu yaptı. Turasay tarafından Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, sanığın eyleminin 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek yerel mahkeme kararının kaldırılması istendi.

İstinaf dilekçesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığı 'eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan mahkum ettiği, ancak olayın oluş şekli, adli tıp bulguları ve dosya kapsamındaki delillerin öldürme kastını ortaya koyduğu ileri sürüldü. Dilekçede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ummuhan Korkut'un ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilip, sanık Korkut'un darbeleriyle ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu vurgulandı. Raporda ayrıca beynin kaymasına neden olan ağır travmatik bulguların tespit edildiği ifade edildi.

İstinaf başvurusunda olay yeri inceleme görüntülerindeki bazı detayların da yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Ahır yakınında bulunan çamurlu tek terlik ile ev girişindeki diğer terliğin, maktulün saldırıdan kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaları desteklediği savunuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör