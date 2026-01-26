Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ortaca ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şüpheli şahısların uyuşturucu madde sakladıkları değerlendirilen ormanlık alanda yapılan aramalarda, toplam 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.