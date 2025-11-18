Muğla’da uyuşturucu tacirlerine operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda, 745 gram skunk, 577 gram pinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi), 255 gram bonzai, 98 gram kokain, 34 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 17 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 181 bin 400 TL, 200 Dolar, 50 Euro para ele geçirdi.
Yakalamalar kapsamında, 37 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 9 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.