Yatağan Jandarma Komutanlığı'ndan görevli Jandarma Uzman Çavuş A.A. (32), saat 23.00 sıralarında karın ağrısı şikayetine bağlı olarak kontrol amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.

Muğla'da Uzman Çavuş hekimi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.