Yatağan Jandarma Komutanlığı'ndan görevli Jandarma Uzman Çavuş A.A. (32), saat 23.00 sıralarında karın ağrısı şikayetine bağlı olarak kontrol amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.
Muğla'da Uzman Çavuş hekimi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı | Video
A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, dün, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN AÇIKLAMA
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir." denildi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş A.A.'nın elindeki sevk evraklarını zorla almaya çalıştığı o esnada da duvara doğru ittiği görülüyor.
Güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise; görevli doktor Tahir Tarımer'in hasta yakınlarına karşı kötü muamelede bulunduğu da apaçık görülüyor.