Muğla’da yangınla mücadele sürüyor!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde 18 Ekim'de sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Yangına havadan 6 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli görev yapıyor.

Yangın, dün akşam çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek Kıran sahiline ulaştı. Bu bölgede 4 ev ve 3 ahır yanarak kül olurken, yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alan da büyük zarar gördü. Ayrıca, yangında 110 arı kovanı yandı.

Yangının ikinci gününde, Turnalı'da karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp yamaçlarda yangın halen devam ediyor. Hava müdahalesinde 6 uçak ve 10 helikopter, karada ise 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli görev yapıyor. Jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının birinci gününde 14 ev ve 3 ahır yanmıştı.