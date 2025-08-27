Muğla’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı Medusa Life Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi.

TARTIŞMA VE SİLAH SESİ DUYULDU

Edinilen bilgiye göre; N.M. isimli kadının iki çocuğu ve resmiyette boşanıp polis kocası ile birlikte yaşadığı daireden tartışma ve silah sesi duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

KALBİNDEN ALDIĞI KURŞUN YARASI SONUCU ÖLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri 43 yaşındaki kadını evin yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayda hayatını kaybeden kadının boşanmış olup aynı evde yaşadığı kocasının polis olmasından dolayı olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi.

Bölgede savcılığı ve olay yeri incelem ekiplerinin çalışması devam ediyor.