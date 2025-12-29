Muğla’da yılbaşı etkinlikleri iptal

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimizin şehit düşmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve benzeri tüm yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri tüm etkinlikleri iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.