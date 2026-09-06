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Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:53 Son Güncelleme: 6.09.2026 23:00

Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı

Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağına yakın bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası Marmaris ve Fethiye istikametine giden araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Kaza Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında meydana geldi.

İHA
Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı
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Ula kavşağına iniş esnasında yaşanan kazada 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil), 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kazaya karıştı.

Muğla'da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı


Kaza sonrası iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yolu tek şeritten ulaşıma açarken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı
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