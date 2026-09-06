Ula kavşağına iniş esnasında yaşanan kazada 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil), 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kazaya karıştı.
Muğla'da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı
Kaza sonrası iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yolu tek şeritten ulaşıma açarken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.