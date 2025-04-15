Muğla’daki akran zorbalığında yeni gelişme: Annesi öğrenince konu buralara kadar geldi!

'ANNESİ ÖĞRENİNCE KONU BURALARA KADAR GELDİ'

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. R.Ş., savcılıktaki ifadesinde, "Darp olayından sonra pişman olarak D.D.'ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım" dedi...