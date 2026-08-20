Muğla’daki kazada hayatını kaybeden polis memuru memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi

Kazadan 4 gün önce Gizem Şefkatlı ile hayatını birleştiren Mehmet Arif Şefkatlı'nın, eşiyle birlikte balayına çıktığı öğrenildi. Şefkatlı'nın hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

GAP Havalimanı'ndan alınan Şefkatlı'nın cenazesi, Siverek'teki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi. Cenazenin camiye getirildiği sırada Şefkatlı'nın eşi Gizem Şefkatlı, ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şefkatlı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107'nci Topçu Alayı Komutanı Recep Çalıova, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hüseyin Düğer, siyasi parti temsilcileri, Şefkatlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Arif Şefkatlı'nın, kazadan 4 gün önce evlendiği ve eşiyle birlikte balayına giderken kaza geçirdiği öğrenildi.