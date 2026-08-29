Muğla’daki orman yangınında yardıma gitti! Traktörüyle alevlerin arasında mahsur kaldı: ‘Siyah dumanlar her tarafı sardı’

"TRAKTÖRÜM YANDI"



Yangından kurtulmayı başaran Aydın'ın traktörü ise alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kendisine serum ve oksijen verildiğini söyleyen Aydın, geri döndüğünde traktörünün tamamen yandığını gördüğünü söyleyerek "Beni hastaneye götürdüler. Orada serum ve oksijen verdiler. Sonra geri geldim ama traktörüm gitti. Daha yeni traktördü. Lastiklerini ve diğer parçalarını yeni almıştım. Traktörüm yandı" dedi. Yangın sırasında oğlunun ve arkadaşlarının da bölgede bulunduğunu belirten Aydın, hem yaşadığı korku hem de uğradığı büyük maddi zarar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek "Traktörüm yandı, böyle mahvoldum. Devletimden bu konuda destek bekliyorum" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör