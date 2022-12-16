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Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:36 Son Güncelleme: 17.12.2022 00:08

Muğla'da lise müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla'da, Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler (57), indiği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi

DHA
Muğla’da lise müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki halk otobüsünden inmek istedi.

Otobüsten inen Güler, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Halk otobüsü sürücüsü Nurcan Ballı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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Muğla'da lise müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
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