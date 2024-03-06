Muğla’nın 30’uncu coğrafi işaretli ürünü: Muğla simidi

Muğla'nın yöresel ürün ve değerlerinin markalaşarak katma değer kazanması amacıyla çalışmalar yürüten Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) sekizinci ürününe coğrafi işaret aldı. Susamı, aroması ve lezzeti ile Muğlalılar ve Muğla'ya yolu düşenler için gözde ürün Muğla Simidi, 1548 tescil numarası ile mahreç işaretini aldı. Muğla Simidi, MUTSO'nun sekizinci, Muğla'nın 30'uncu coğrafi işaretli ürünü oldu.

2018 yılında Muğla Saraylısı ve Muğla Köftesi, 2019 yılında Muğla Göce Tarhanası, 2020 yılında Muğla Beyaz Mermeri ve Kavaklıdere Cevizinin coğrafi işaretini alan MUTSO, 2023 yılının son çeyreğinde Muğla Sulu Kebabı ile Datça Nurlu Bademini Coğrafi İşaretli Ürünler listesine eklemişti. Muğla Simidi, MUTSO'nun 2024 yılında tescilini aldığı ilk ürün oldu. MUTSO'nun, Yayla Kavunu, Ula Sarımsağı, Gökova Susamı, Dalyan Narı, Kavaklıdere Bakırı, Elcik Soğanı ve Dalaman İnciri için coğrafi işaret başvuru süreçleri devam ediyor.

DATÇA NURLU BADEMİNİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Muğla Simidi; Muğla ilinde üretilen halka biçiminde, üzeri susamla kaplı, rengi altın sarı, dışı çatlak yapıda ve gevrek özellikte bir unlu mamuldür. Meşe odunu ile yakılan taş fırında pişirilir. Üzerine, su ile 1/5 oranında seyreltilmiş siyah üzüm pekmezi sürülüp pişirilir.

Muğla Simidinin üretiminde, iri taneli, açık sarı renkli susam tercih edilir.

Muğla Simidinde sıcak pekmezli suda ön pişirmesi yapılır. Bu işlem hamur kaynama noktasına yakın derecede ortalama 80-90 °C'de olan sıcaklıkta iken pekmezle batırılır. Aynı zamanda susamların daha öncesinden pekmeze batırılması çıtırlığını ve rengini etkiler.

Muğla simidinin coğrafi sınırda köklü geçmişe sahiptir. Muğla ilinin mutfak kültüründe önemli bir yeri vardır. Bu sebeple coğrafi sınır ile arasında ün bağı bulunur.

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.