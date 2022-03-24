Haberler Yaşam Haberleri Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek? Allah'ın Muhalefet-Ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:56 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:56

Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek? Allah'ın Muhalefet-Ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek? Allah’ın Muhalefet-Ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın en güzel sıfatlarından biri de Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatıdır. Sadece Allah Teâlâ'nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan zâtî sıfatlar içerisinde yer alan Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatının anlamına değineceğiz. Muhâlefetün li'l-havâdis ne demek? İşte ayrıntılar…

Allah'ın insanlarca bilinmesini sağlayan nitelik olarak değerlendirilen Allah'ın sıfatları ''zati'' ve ''subuti'' olarak ikiye ayrılır. Zâtî sıfatlar içerisinde de Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatı vardır. Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatının anlamına bakalım.

Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek?

"Sonradan olan şeylere benzememek" anlamına gelen Muhâlefetün li'l-havâdis, sıfat olarak Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur anlamına gelir. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez. Bu sıfatın zıddı olan müşâbehet ve mümâselet Allah hakkında düşünülemez. Kur'an'da şöyle buyurulur: "...O'nun (benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur..." (eş-Şûrâ 42/11)

Muhalefet-ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı ve Fazileti

Sözlükte "bir şeyin diğer bir şeye aykırı olması" anlamına gelir. Havâdis kelimesinden meydana gelen muhâlefetün li'l-havâdis "sonradan vücut bulanlar, yaratılmış olanlar" manasındadır.

Hiçbir şeyin Allah'a benzemediği, nne, baba, evlât ve yardımcısının bulunmadığı ve denginin düşünülemeyeceğini ifade eden birçok âyetin bulunduğu bilinmektedir. Allah'ın zâtını bütün yaratılmışlık özelliklerinden tenzih etmek amacıyla bu sıfat dile getirilmiştir.

El-Hâdî İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • el-İsrâ 17/111
  • eş-Şûrâ 42/11
  • el-İhlâs 112/1-4

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Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek? Allah'ın Muhalefet-Ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı Ve Fazileti
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