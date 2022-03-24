Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek? Allah’ın Muhalefet-Ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın insanlarca bilinmesini sağlayan nitelik olarak değerlendirilen Allah'ın sıfatları ''zati'' ve ''subuti'' olarak ikiye ayrılır. Zâtî sıfatlar içerisinde de Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatı vardır. Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatının anlamına bakalım.

Muhalefet Ün Lil Havadis Ne Demek?

"Sonradan olan şeylere benzememek" anlamına gelen Muhâlefetün li'l-havâdis, sıfat olarak Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur anlamına gelir. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez. Bu sıfatın zıddı olan müşâbehet ve mümâselet Allah hakkında düşünülemez. Kur'an'da şöyle buyurulur: "...O'nun (benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur..." (eş-Şûrâ 42/11)

Muhalefet-ün Lil-Havadis Sıfatının Anlamı ve Fazileti

Sözlükte "bir şeyin diğer bir şeye aykırı olması" anlamına gelir. Havâdis kelimesinden meydana gelen muhâlefetün li'l-havâdis "sonradan vücut bulanlar, yaratılmış olanlar" manasındadır.

Hiçbir şeyin Allah'a benzemediği, nne, baba, evlât ve yardımcısının bulunmadığı ve denginin düşünülemeyeceğini ifade eden birçok âyetin bulunduğu bilinmektedir. Allah'ın zâtını bütün yaratılmışlık özelliklerinden tenzih etmek amacıyla bu sıfat dile getirilmiştir.

El-Hâdî İsminin Geçtiği Bazı Ayetler