Haberler Yaşam Haberleri Mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde çarpıcı rapor çıktı: Göz göre göre ezmiş!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 14:23 Son Güncelleme: 18.3.2025 14:46

Mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde çarpıcı rapor çıktı: Göz göre göre ezmiş!

İstanbul Pendik’te Ecem Sultan Çamlı, skuter ile işe gittiği sırada Hasan Furkan Çolak’ın kullandığı TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Çamlı’nın ölümüyle ilgili çarpıcı bir rapor geldi. Bir kişi Ecem’e çarpılan açıdan tırın önüne koyuldu ve kör nokta aynasından görülüp görülmediğine bakıldı ve genç mühendisin göz göre göre ezildiği tespit edildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde çarpıcı rapor çıktı: Göz göre göre ezmiş!

Korkunç kaza geçen kasım ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı (28), sistem mühendisi olarak çalıştığı Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketine gitmek için evden çıktı. Skuter ile giderken Hasan Furkan Çolak (24) idaresindeki tır Çamlı'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

"ÖLEN KADIN KAZAYI ENGELLEYEBİLİRDİ" SAVUNMASI

Tutuklanan sürücü "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, sağ şeritte boşluk bulamadığı için sol şeritte seyrettiğini öne sürerek, "Yeşil yanınca ayna kontrolümü yapıp birlikte hareket ettim. Arkamdaki araç korna çaldı. Sağ aynaya baktım bir cisim gördüm. Aracımdan indim. Yanına gittiğimde yaşıyordu. İyi olup olmadığını sordum. Nefes almakta zorlandığını söyledi. Kazazede çarpma sırasında benim önünde değildi. Benim aracımın önünde olsa onu fark ederdim. Kaza önlenebilirdi" dedi.

"BU NASIL TAKSİRLİ SUÇ"

Ecem'in acılı babası Mahmut Çamlı ise, "Sanığın bütün bu kurulları bilmesine rağmen kuralları çiğneyerek birinin ölümüne sebep olması nasıl taksirli bir suç olabilir, bunu kabul etmiyorum" diyerek sanığın trafikte birçok kuralı ihlal ettiğini belirtti.

"KÖR NOKTA SAVUNMA DEĞİL"

Tam da bu noktada davaya bilirkişi raporu geldi. Raporda, tır şoförünün kör nokta nedeniyle diğer sürücüyü görmemesinin bir savunma olamayacağı kaydedildi. Araçta kör nokta aynasının bulunduğu ve en azından dur- kalk zamanlarında kontrol edilmesi gereken en önemli aparat olduğu aktarılan raporda, hem tır hem skuter sürücülerinin de yolun sağ tarafını kullanması gerektiği belirtildi.

KRİTİK CANLANDIRMA

Öte yandan olaya ilişkin canlandırma da yapıldı. Bir kişi tırın önüne koyuldu ve kör nokta aynasından görülüp görülmediğine bakıldı. "Şoför mahalinden araca yakın duran cisimleri kör nokta aynasından görmek mümkün" tespiti yapıldı.

KUSURLAR SIRALANDI

Tır sürücüsünün ayna kontrollerini daha sık yapması gerektiği ancak yapmadığı ifade edilen raporda, trafikte dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek kazayı başlatan taraf olduğu vurgulandı. Önde seyreden araçları güvenli bir mesafeden takip etmesi gerekirken dikkatini yola vermediği belirtilerek asli kusurlu olduğu aktarıldı. Skuter sürücüsünün ise araca uygun şeritten gitmeyerek kazayı başlatan taraf olmasa da engelleyebilecek durumda olduğu kaydedilerek tali kusurlu olduğu belirtildi.

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Mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde çarpıcı rapor çıktı: Göz göre göre ezmiş!
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