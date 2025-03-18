Mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın ölümünde çarpıcı rapor çıktı: Göz göre göre ezmiş!

"KÖR NOKTA SAVUNMA DEĞİL"

Tam da bu noktada davaya bilirkişi raporu geldi. Raporda, tır şoförünün kör nokta nedeniyle diğer sürücüyü görmemesinin bir savunma olamayacağı kaydedildi. Araçta kör nokta aynasının bulunduğu ve en azından dur- kalk zamanlarında kontrol edilmesi gereken en önemli aparat olduğu aktarılan raporda, hem tır hem skuter sürücülerinin de yolun sağ tarafını kullanması gerektiği belirtildi.