Mühendis Maaşları 2026: Zam sonrası en düşük mühendis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarına yansıyacak zam sonrası hangi kalemde ne kadar artış yaşanacağı merak konusu oluyor. Bu kapsamda, meslek kollarına göre değişen maaş durumu pek çok kişi tarafından mercek altına alınıyor. Peki, zam sonrası en düşük mühendis maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Ocak 2026 zammı sonrası geçerli olacak mühendis maaşları;
MEMUR İÇİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur zammı için geri sayım başladı, milyonlarca memur nefesini tuttu ve pazartesi günü (yarın) belli olacak Aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. Aralık ayı enflasyonu için piyasaların beklentisi %1,08. Eğer öngörü tutarsa 6 aylık enflasyon %12,42 olarak gerçekleşeceği, enflasyon farkının da %7 civarında olmasının beklendiği, bu orana %11'lik toplu sözleşme zammı da eklenince memurların alacağı zammın %18,84'e yükseldiği belirtildi. Memurlara toplu sözleşme gereği 1.000 lira da seyyanen artış yapılacak.