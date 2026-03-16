Muhittin Böcek'ten pes dedirten savunma: Lüks saat, eski geline ev, iş insanına tehdit! "Bizde başkasına ödetmek olmaz"

BÖCEK İFADE VERDİ

'TALİMATIM OLMADI'

Kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Muhittin Böcek, 2024 yılı yerel seçim propaganda çalışmaları kapsamında Anadolu Reklam isimli firmanın yapmış olduğu işlere yönelik ödemeler için oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve Serkan Temuçin aracılığıyla Yusuf Yadoğlu, Ali Yılmaz ve Sezgin Köysüren'den fatura ödeme talebinde bulunduğuna ilişkin suçlamayla ilgili şunları söyledi:

"Yusuf Yadoğlu'nun ödeme yapması gibi bir talimatım olmadı. Bu konuda bildiklerim bunlar. Bana programı söylerler ben canlı yayına giderim. Türkiye'de bugüne kadar herkes seçim çalışmalarına ve programlara gönülden destek olur. Karşı adaylarımıza da bakılırsa durum belli olacaktır.

'BİLGİM YOK'

Eski gelini Zeynep Kerimoğlu'na 30 milyon lira bedelle alınan ev hakkında bilgisi olmadığını belirten Böcek, "Eski gelinim Zeynep Kerimoğlu'na bir ev satın alınmış. Yusuf Yadoğlu, Gökhan'a borç vermiş. Benim bilgim yoktu. Gökhan ve Yusuf arasında borç ve alacak meselesi olmuş. Hakkımdaki bu eyleme dair asılsız iddialara itibar etmiyorum. Torunuma ev alınması ile ilgili ne Bülent Çeken ne de Mete Yapal ile ilgim yoktur. Kendilerine bir vaadim yoktur. Ben Mete Yapal'ı görmedim" dedi.

İş insanı Emin Hesapçıoğlu'nu tehdit ettiğine ilişkin iddialar sorulan Böcek, "Hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim. Emin Bey tutuklanma telaşıyla söylemiş olabilir. Melek K.'ye araç ve benim adıma ev alınmasına ilişkin suçlamaları kabul etmiyorum. Aracın 1 milyon 800 bin liraya satışı için anlaştık. Hem Melek hem de benim adıma olan altınları teslim ettik. Melek Hanım'ın IBAN hesabını verdik. Aracın devri Melek Hanım'a sağlandı. Hangi suç işlendi ki geliri aklandı. Son derece titiz davrandım. Nasıl suç oluştu anlamadım" ifadelerini kullandı.