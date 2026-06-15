Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik gelişme! 190 klasörlük dev arşiv Ankara’ya gönderildi!

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza edilen soruşturma dosyaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
190 KLASÖR VE 1 KARTON KUTU TESLİM EDİLDİ
Soruşturmaya ait evraklar 20 adet bez torba içerisine yerleştirilen toplam 190 klasör ve 1 karton kutu halinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Dosyaların fiziki teslim işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
DOSYADA YOK YOK: OTOPSİ RAPORLARINDAN RADAR KAYITLARINA
Teslim edilen klasörler incelendiğinde soruşturmanın bugüne kadar oluşturulan en kapsamlı arşivlerinden birini içerdiği görülüyor. Dosyada; Otopsi ve adli tıp raporları, bilirkişi incelemeleri, HTS kayıtları, telefon görüşme dökümleri, radar görüntüleri, tanık ve şüpheli ifadeleri, arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin belgeler, fotoğraf, harita ve koordinat kayıtları, devlet kurumlarıyla yapılan yazışmalar, teknik takip kararları, dijital veri inceleme raporları gibi çok sayıda kritik belge yer alıyor.
DEVLET DENETLEME KURULU RAPORLARI DOSYANIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR
Teslim tutanağına göre dosyanın önemli bir bölümünü Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ve bunlara ait ekler oluşturuyor. Sadece Devlet Denetleme Kurulu raporları ve ekleri için onlarca klasör ayrıldığı görülüyor. Ayrıca TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Raporu ve çeşitli kamu kurumlarından gelen resmi inceleme belgeleri de dosya kapsamında yer alıyor.
ASKERİ RADARLAR VE ASKERİ SAVCILIK DOSYALARI DA BULUNUYOR
Soruşturma arşivinde askeri makamlarla yapılan yazışmalar ile askeri radar kayıtlarının bulunduğu çok sayıda klasör de yer alıyor. Bunun yanında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyalarına ait klasörler de Ankara'ya gönderilen evraklar arasında bulunuyor. Dosyada Jandarma Albay Hamza Tiryaki ve Jandarma Albay Ahmet Ergeç hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin belgelerin de yer aldığı kaydedildi.
BYLOCK TESPİTLERİ VE DİJİTAL VERİ İNCELEMELERİ DE DOSYADA
Teslim edilen klasörler arasında dijital materyallerin incelenmesine ilişkin raporlar, CD inceleme raporları, teknik analizler ve bazı şüphelilere yönelik ByLock tespit ve değerlendirme tutanaklarının da bulunduğu görüldü. Bunun yanında farklı yıllarda birleştirilen soruşturma dosyaları, ihbarlar, suç duyuruları ve yeni delil değerlendirmelerine ilişkin belgeler de soruşturma arşivine dahil edildi.
2024 VE 2025 YILI SONRASINDA TOPLANAN YENİ DELİLLER DE GÖNDERİLDİ
Tutanakta yer alan bilgiler, soruşturmanın yalnızca geçmiş yıllara ait evraklardan oluşmadığını ortaya koydu. 2023 yılı Eylül ayından itibaren yapılan yazışmalar, yeni tanık ifadeleri, keşif tutanakları, Yargıtay kararları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN'dan gelen resmi cevaplar ile son dönemde yürütülen incelemelere ilişkin belgelerin de Ankara'ya gönderilen dosyalar arasında yer aldığı belirtildi.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İNCELEMEYE BAŞLAYACAK
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan teslim-tesellüm tutanağının imza altına alınmasıyla birlikte dosya resmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Kamuoyunun yıllardır yakından takip ettiği Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında bundan sonraki süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.