Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik gelişme! 190 klasörlük dev arşiv Ankara’ya gönderildi!

DEVLET DENETLEME KURULU RAPORLARI DOSYANIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR

Teslim tutanağına göre dosyanın önemli bir bölümünü Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ve bunlara ait ekler oluşturuyor. Sadece Devlet Denetleme Kurulu raporları ve ekleri için onlarca klasör ayrıldığı görülüyor. Ayrıca TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Raporu ve çeşitli kamu kurumlarından gelen resmi inceleme belgeleri de dosya kapsamında yer alıyor.