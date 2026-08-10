Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik görüşme! Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bugün Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞME SAAT 12.00'DE BAŞLAYACAK

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bugün saat 12.00'de Adalet Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirecek.

SORUŞTURMA VE ADLİ SÜREÇ ELE ALINACAK

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma ile adli süreçte yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma, yıllar boyunca kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında yer aldı. 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı.

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA DEVREDİLDİ

Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.