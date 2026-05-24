Muhtardan çocuklara mutlu eden hizmet

Giriş Tarihi: 24.05.2026

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Boyalılar köyünün muhtarı Mehmet Kılıç, plastik varillerle oluşturup ATV aracıyla çektiği "bidon tren" ile çocuklara eğlenme imkânı sunuyor. Köydeki çocuklar için farklı bir aktivite sunmayı amaçlayan muhtar Kılıç, belirli bir bölümünü kestiği plastik varillere tekerlek monte etti. Köyünde aynı zamanda at çiftliği de işleten Kılıç, "Çocuklar çok mutlu. Aynı zamanda bir işletmeciyim. Buraya gelen ailelerin çocukları oluyor. Anne babaların rahat rahat oturabilmesi için çocukları da trene bindiriyoruz" dedi. AA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
