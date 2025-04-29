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Giriş Tarihi: 29.4.2025 15:22 Son Güncelleme: 29.4.2025 15:50

Mükremin Gezgin’in cezası belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sapkın paylaşımlarda bulunan Mükremin Gezgin isimli şahıs gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı...

DHA
Mükremin Gezgin’in cezası belli oldu

Sosyal medyada sapkın paylaşımları ile tanına sözde fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

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Mükremin Gezgin’in cezası belli oldu
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