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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Multivitamin alanlara 4 öneri

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Multivitamin alanlara 4 öneri
Pek çok kişi, hastalıklardan korunmak için başta multivitaminler olmak üzere çeşitli gıda takviyeleri alıyor. Independent'te yer alan habere göre, uzmanlar multivitamin alırken bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. ABD'nin Washington Post gazetesi, ülkede en çok tüketilen takviyenin multivitamin olduğunu belirterek bunları alırken dikkat edilmesi gereken 4 noktayı sıraladı. İşte o öneriler: Doğru dozajı alın, doğallık iddialarına dikkat edin, hapın boyutunu kontrol edin, size göre olanı kullanın.
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Multivitamin alanlara 4 öneri
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