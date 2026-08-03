Munzur Vadisi Milli Parkı’nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü altı yangını meydana geldi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü sevk edildi.
ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.