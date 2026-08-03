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Giriş Tarihi: 3.08.2026 20:03

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İHA Yaşam
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü altı yangını meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü sevk edildi.

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TUNCELİ #AFAD

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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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