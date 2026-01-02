Murat Arkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın Survivor 2026 kadrosunda!

MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Arkın, 4 Mayıs 1975'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu olan Arkın, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Battal Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Oyunculukla çok küçük yaşlarda tanışan Murat Arkın, çocukluk döneminde babasının rol aldığı Vatandaş Rıza (1979) ve Önce Hayaller Ölür (1981) filmlerinde çocuk rolleriyle kamera karşısına geçti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Arkın, Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için gittiği Londra'da eğitimini tamamladıktan sonra burada kendi şirketini kurarak bir süre İngiltere'de yaşamını sürdürdü.