Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kasım Garipoğlu’nun yalı partilerine katılmış

PARTİYE KATILDIĞINI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Murat Dalkılıç ifadesinin devamında Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ancak partilere hiç katılmadığını söyledi. Savcı ise Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılanlar listesinde kendisinin adının yer aldığını belirterek ifadedeki çelişkiyi sordu. Dalkılıç bunun üzerine itiraf etmek zorunda kalarak "Partiye bir kez katıldım. Burak Ateş davet etti. Yaklaşık 1 saat kaldım. Gittiğimiz yer Akaretler-Levent arasında bir villaydı. 2-3 yıl geçmiştir. Uyuşturucu madde kullanmadım." dedi.

Dalkılıç ifadesini, uzun yıllardır süren burun tedavisi gördüğünü ve Cuma günü ameliyat olacağını söyleyerek bitirdi.