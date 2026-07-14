Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ı arama çalışmaları 5’inci gününde

Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Merkeze bağlı Özdilek köyünde yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Bitlis AFAD dalgıç ekipleri ile Siirt AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 116 personel katılıyor.
Şu ana kadar yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Muş Belediyesi ile Kızılay ekipleri de bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve görevlilere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.