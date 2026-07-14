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Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:11

Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ı arama çalışmaları 5’inci gününde

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya’yı arama çalışmaları 5’inci gününde de aralıksız devam ediyor. Karakaya’nın ailesinin ise umutlu bekleyişi sürüyor.

İHA Yaşam
Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ı arama çalışmaları 5’inci gününde
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Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkeze bağlı Özdilek köyünde yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Bitlis AFAD dalgıç ekipleri ile Siirt AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 116 personel katılıyor.

Ekipler, nehir boyunca belirlenen noktalarda sonar cihazı, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 drone ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aramalarına aralıksız devam ediyor.

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Şu ana kadar yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Muş Belediyesi ile Kızılay ekipleri de bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve görevlilere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.

Küçük Berat'a ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız devam ederken, ailesi ve yakınlarının olay yerindeki umutlu bekleyişi devam ediyor.

#MUŞ #KIZILAY

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Murat Nehri’nde kaybolan Berat’ı arama çalışmaları 5’inci gününde
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