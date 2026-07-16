Murat Nehri’nde kaybolmuştu: Berat’ı arama çalışmaları 7’nci gününde!

Her iki bölgede de 167 personelimiz aralıksız görev yapıyor. Çalışmalarımıza havadan jandarma ve diğer kurumlarımız da destek veriyor. Şüpheli görülen tüm noktalar dalgıçlarımız, bot ekiplerimiz ve su üstü arama-kurtarma personelimiz tarafından titizlikle taranıyor. Bugün, yarın ve sonraki günlerde de çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz vatandaşımıza en kısa sürede ulaşarak ailesine teslim etmektir" dedi.

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