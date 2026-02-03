Murat Ongun’un uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılmışlardı! Test sonuçları pozitif çıktı

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'inde arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklanmıştı.

İTİRAFÇI OLDU

Çalkın verdiği itiraflarda, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı, İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlatmıştı. İtiraflar arasında, Gülşah Rojin Demir'in Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Hüseyin Köksal'a kadın ayarlayan kişi olduğu ve Raffles oteli bu iş için kullandıkları mekan olduğu yer alıyordu.

SONUÇLAR POZİTİF

Şüphelilerin uyuşturucu madde test sonuçları çıktı. "Mama" lakaplı Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testinde kokain pozitif çıktı. Avukat Melisa Gadiş'in testinde esrar maddesine rastlanırken Hatice Kuzu, Tuana Saliha İyigör ve Selin Özgeçici'nin test sonuçları negatif çıktı.