Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, yoğun kar yağışı nedeniyle Muş-Bingöl Karayolu'nun Buğlan Geçidi'nde yolda kalan vatandaşlara destek olduklarını belirterek, "Yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği veriyoruz. Son vatandaşımız evine ulaşıncaya kadar, yağış azalıncaya kadar da desteklerimize devam edeceğiz. Bu bölgede yaklaşık 40 araca beslenme desteği verdik. Yoğun kar yağışı devam etmekte. Kar yağışı duruncaya kadar buradayız" dedi.

Tır sürücüsü Muhammed Buğra Taltuk ise "Elazığ'dan Doğu Anadolu'ya kola sevkiyatı yapıyoruz. Yaklaşık 4 saattir burada mahsur kaldık. Yoğun bir kar yağışı var. Yol temizleniyor ama yetersiz kalıyor, kar çok yoğun yağdığı için yol tekrardan kapanıyor" diye konuştu.