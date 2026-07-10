Muş Bulanık’ta trafik kazası! 3 kişi yaralandı

Kaza, Bulanık ilçesi Bahçelievler Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerindeki DSİ Kavşağı'nda gerçekleşti. Malazgirt istikametine seyir halinde olan Ü.N. yönetimindeki motosiklete, aynı yönde ilerleyen M.U. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ü.N., yolcu B.M. ve otomobil sürücüsü M.U. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör