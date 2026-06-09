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Giriş Tarihi: 9.06.2026 05:38

Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 zanlı tutuklandı

Muş merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA
Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 zanlı tutuklandı
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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

4 MİLYAR 475 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine 6 Haziran'da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

26 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUŞ #YASA DIŞI BAHİS

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Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 zanlı tutuklandı
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