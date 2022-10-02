Haberler Yaşam Haberleri Musa’yı öldüren tabanca kimin
Giriş Tarihi: 3.10.2022

Musa’yı öldüren tabanca kimin

Jandarma, Kocaeli’nde 34 günlük yaşam savaşını kaybeden yorgun mermi kurbanı Musa İlter’in katilini belirlemek için seferber oldu. Sünnet düğünü yapılan mahalledeki evler arandı, 37 tabanca toplandı

ABBAS ÇAKAR
Musa’yı öldüren tabanca kimin
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana geldi. Dedesinin kullandığı traktörün üzerinde bulunan 10 yaşındaki Musa İlter, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan Musa, hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve 24 Eylül'de Eşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, içerisinde balistik ve siber suçlar uzmanlarının da bulunduğu bir özel ekip ile Kocaeli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dron destekli çalışmalarda, merminin gelebileceği yerlere yönelik, mesafe ve yön tahlilleri yaptı. Merminin, 700-800 metre mesafedeki düğünden ateşlendiği kanaatine varıldı. Olayın gerçekleştiği gün, olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirlendi. Düğünün yapıldığı alandaki mermi kovanı ve çekirdekler toplandı, 16 cep telefonunun görüntüsü tek tek incelendi. Düğünün yapıldığı ve Musa'nın hayatını kaybettiği alana geçiş yönleri bulunan D-100 ve Eşme Sahil yolu üzerinde bulunan tüm mobese, iş yeri ve evlerin güvenlik kameraları incelendi.



37 TABANCA YAKALANDI
150 kişinin ifadesine başvuran jandarma, havaya ateş açanların yanı sıra mahallede silahı bulunan herkes tek tek belirledi. Düğüne katılan, görüntülerde ve ifadelerde tespit edilen kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı, Musa'nın ölümüne sebebiyet veren mermiyle uyumlu 37 tabancaya el konuldu, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Küçük Musa'nın başından çıkarılan mermi çekirdeği de kriminal laboratuvara gönderildi. Mermi çekirdeği ile alınan silahlat-rın uyumu araştırılıyor.

ORMANDA DEDEKTÖRLE ARAMA YAPILIYOR
JANDARMA ekipleri, o saatlerde düğün dışında kalan alanlarda da silah kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor. Ekipler, silahı olanların saklama ihtimaline karşı, olay yerinin bulunduğu bölgedeki ormanda arama çalışması yaptı. Silahın ormana atılması ya da gömülmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, tüm alanda dedektörle arama çalışmaları yapıyor. El konulan silahlardan gelecek rapor beklenirken silah sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda Eşme bölgesinde bulunan tüm kayıtlı ya da kayıtsız silahların inceleneceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? TRT 1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler katıldı?
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
KYK ek tercih yurt başvuru GSB 2022: KYK ek yurt başvurusu olacak mı, ne zaman yapılacak? Yurt ek yerleştirme tarihleri
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları 2022: Pendik Sabiha Gökçen metrosu açıldı! İşte M10 metro hattı istasyonları ve tüm bilgiler
Benzin fiyatı güncel son durum nasıl? | 2 Ekim 2022 Pazar bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Musa’yı öldüren tabanca kimin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA