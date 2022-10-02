Musa’yı öldüren tabanca kimin

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana geldi. Dedesinin kullandığı traktörün üzerinde bulunan 10 yaşındaki Musa İlter, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan Musa, hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve 24 Eylül'de Eşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, içerisinde balistik ve siber suçlar uzmanlarının da bulunduğu bir özel ekip ile Kocaeli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dron destekli çalışmalarda, merminin gelebileceği yerlere yönelik, mesafe ve yön tahlilleri yaptı. Merminin, 700-800 metre mesafedeki düğünden ateşlendiği kanaatine varıldı. Olayın gerçekleştiği gün, olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirlendi. Düğünün yapıldığı alandaki mermi kovanı ve çekirdekler toplandı, 16 cep telefonunun görüntüsü tek tek incelendi. Düğünün yapıldığı ve Musa'nın hayatını kaybettiği alana geçiş yönleri bulunan D-100 ve Eşme Sahil yolu üzerinde bulunan tüm mobese, iş yeri ve evlerin güvenlik kameraları incelendi.150 kişinin ifadesine başvuran jandarma, havaya ateş açanların yanı sıra mahallede silahı bulunan herkes tek tek belirledi. Düğüne katılan, görüntülerde ve ifadelerde tespit edilen kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı, Musa'nın ölümüne sebebiyet veren mermiyle uyumlu 37 tabancaya el konuldu, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Küçük Musa'nın başından çıkarılan mermi çekirdeği de kriminal laboratuvara gönderildi. Mermi çekirdeği ile alınan silahlat-rın uyumu araştırılıyor.JANDARMA ekipleri, o saatlerde düğün dışında kalan alanlarda da silah kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor. Ekipler, silahı olanların saklama ihtimaline karşı, olay yerinin bulunduğu bölgedeki ormanda arama çalışması yaptı. Silahın ormana atılması ya da gömülmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, tüm alanda dedektörle arama çalışmaları yapıyor. El konulan silahlardan gelecek rapor beklenirken silah sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda Eşme bölgesinde bulunan tüm kayıtlı ya da kayıtsız silahların inceleneceği belirtildi.