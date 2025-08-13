Muşlu aileler eylemlerini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı. Eyleme katılan Şahinaz Özcan, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi. Oğlundan teslim olmasını isteyen Özcan, "Çok şükür bir süreç oldu. Daha ne istiyorsun oğlum. Gelin teslim olun. Yıllardır yolunuzu gözlüyoruz." dedi.

Alaattin Koçhan ise Muş'un Akpınar köyünde yaşadığını belirtti. Oğlunun Bursa'da kaçırıldığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "9 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. Hiçbir haber alamadık. Bu sürecin başlamasından çok memnunuz. Bu süreci başlatandan Allah razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok ümitliyiz. Bir an evvel bu sürecin tamamlanmasını ve çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel."